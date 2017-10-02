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  2 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Лас-Вегасе произошла стрельба, 2 человека погибли (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - Полиция Лас-Вегаса проверяет информацию о стрельбе около гостиничного комплекса Мандалай-Бэй на юге Лас-Вегаса. В отеле также расположено казино. В своем сообщении в Twitter полицейские попросили людей избегать нахождения вблизи отеля.

Ранее, очевидцы сообщили о стрельбе, произошедшей во время фестиваля кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.

По данным агентства Reuters, погибли как минимум два человека, еще 24 пострадали.

На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях и фотобанках, видны люди, лежащие на земле в крови. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной.

По данным Би-би-си, поступает информация, что стрелок как минимум один и что сейчас он стреляет по полицейским машинам с 32-го этажа отеля рядом с казино, но официально это не подтверждено. Сейчас рядом с казино разбит оперативный штаб и проводится полицейская спецоперация.

Полиция попросила не транслировать в сети и в эфире ее перемещения, чтобы не раскрыть стрелку позиции спецназа.

В момент происшествия в концертном зале отеля проходил музыкальный фестиваль. Его участники также подтвердили, что слышали выстрелы, сообщает NBC News.

Человек, открывший стрельбу по посетителям музыкального фестиваля на юге Лас-Вегаса, нейтрализован, говорится в сообщении в Twitter полиции, но расследование продолжается.

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