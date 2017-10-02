Более 130 таджикских компаний представят продукцию на выставке в Ташкенте

- Более 130 таджикских предприятий представят свою продукцию на выставке в Ташкенте.

Выставка таджикской промышленной продукции пройдет 11-14 октября в столице Узбекистана. Посетителям представят строительные материалы, продукцию горнодобывающей промышленности, машиностроительной, легкой промышленности и многое другое.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте будет представлена продукция 64 предприятий. Таким образом, таджикская сторона расширила перечень товаров, которые будут продемонстрированы гостям выставки, сообщает Sputnik- Таджикистан.

Договоренность о проведении мероприятия была достигнута в конце 2016 года в ходе прошедшего в Душанбе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном.

Ранее выставку планировалось провести в сентябре, однако позже из-за подготовительных процедур ее перенесли на октябрь.

В рамках выставки в Ташкенте запланирован бизнес-форум с участием предпринимательского сообщества Таджикистана и Узбекистана. Глава Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шариф Саид выразил надежду, что в ходе форума будут подписаны соглашения, которые поспособствуют увеличению взаимного товарооборота двух соседних стран.

Напомним, что выставка промышленных товаров Узбекистана в Душанбе прошла 17-20 апреля этого года. Свою продукцию на ней представили более 160 узбекских производителей. Жителям Душанбе очень приглянулись товары соседей, так что продукции на всех желающих не хватило.

В ходе выставки представители бизнес-кругов Таджикистана и Узбекистана подписали 20 соглашений на 35 миллионов долларов, что многие экономисты посчитали положительным итогом после долгого отсутствия торговых отношений.