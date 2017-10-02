В Сети опубликовано видео начала стрельбы в Лас-Вегасе

CA-NEWS (CA) - Один из пользователей Twitter разместил на своей странице видео, на котором запечатлен момент начала стрельбы на музыкальном фестивале в американском Лас-Вегасе (штат Невада).

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q — David Sakach (@davidsakach) October 2, 2017

Ранее, очевидцы сообщили о стрельбе, произошедшей во время фестиваля кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.

По данным агентства Reuters, погибли как минимум два человека, еще 24 пострадали.

На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях и фотобанках, видны люди, лежащие на земле в крови. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной.

Человек, открывший стрельбу по посетителям музыкального фестиваля на юге Лас-Вегаса, нейтрализован, говорится в сообщении в Twitter полиции, но расследование продолжается.