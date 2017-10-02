Ravon R2 из Узбекистана вошёл в пятёрку самых дешевых автомобилей в России

CA-NEWS (UZ) - Бюджетная модель Ravon R2 из Узбекистана стала в России самым доступным автомобилем с автоматической трансмиссией, сообщили российские СМИ.

Эксперты РФ назвали самые дешевые автомобили, которые продаются в России. Рейтинг возглавила Lada Granta седан, которую можно купить по цене от 389 тыс. 900 рублей или $6,7 тыс. В топ-10 недорогих машин, составленном "Российской газетой", второе место занимает - седан Lada Priora стоимостью от 399 тыс. 900 или $6,9 тыс. "Бронза" досталась лифтбеку Lada Granta, его можно приобрести по цене от 414 тыс. 900 руб или $7,1 тыс.

"АвтоВАЗовское" лидерство прервал Ravon R2 из Узбекистана. Он стоит от 439 тыс. 900 руб. или $7,6 тыс и смог оттеснить на пятое место хэтчбек Lada Kalina стоимостью от 440 тыс. 600 руб или $7,6 тыс.

Россиянам узбекские автомобили хорошо знакомы по моделям Nexia, Matiz и Gentra, выпускающимся на совместном узбекско-американском предприятии GM Uzbekistan в Андижанской области. О своем переименовании в Ravon в России UZ Daewoo завила в октябре 2015 года. Те же Nexia, Matiz и Gentra получили приставку Ravon. Вместе с ними в модельном ряду компании появился Ravon R2 — слегка перелицованный Chevrolet Spark.

Справка: Слово RAVON — это аббревиатура от фразы «Reliable Active Vehicle On Road» (буквально «надежный активный автомобиль на дороге»). Есть такое слово и в узбекском языке, и переводится как «светлая, чистая, ровная, прямая дорога» или «легкий путь».