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  2 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане администрация президента призвала глав госучреждений быть скромнее
CA-NEWS (TJ) - Исполнительный аппарат президента Таджикистана своим письмом призвал руководителей администраций на местах и госучреждений прекратить самовосхваление на своих официальных сайтах, и больше уделить внимания предоставлению информации.

Ёкубджон Уроков, пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Таджикистана, сказал, что в письме содержится рекомендация меньше заниматься бахвальством, а больше – информированием о своей деятельности и собственных достижениях.

Отныне будет проводиться мониторинг в целях улучшения деятельности официальных сайтов государственных структур. Также в письме рекомендуется технически укрепить и обезопасить веб-ресурсы во избежание хакерского взлома либо вирусных атак.

Ахлиддин Салимов, специалист по цифровой безопасности, говорит, что большинство сайтов в Таджикистане разработаны на старой платформе и не отвечают требованиям цифровой безопасности. По его словам, сейчас властям необходимо подумать не только о безопасности своих официальных сайтов, но и своей электронной почты, по которой пересылается официальная документация.

Работники пресс-служб государственных органов говорят, что бюрократия является основной причиной, по которой информация публикуется с опозданием. По их словам, до сих пор любая информация не выставляется на сайте без одобрения руководства. Иногда на это уходит несколько дней.

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