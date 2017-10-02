Facebook отчитается перед конгрессом США о российской политической рекламе

- Азия и мир, политика
- 14:52, 02 октября 2017
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CA-NEWS (CA) - Около 3 тыс. рекламных сообщений россиян, которые были опубликованы перед выборами американского президента и после, Facebook намерена передать в конгресс США в понедельник, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
Часть сообщений будет предоставлена комитетам по разведке сената и палаты представителей, часть - юридическому комитету сената.
В сообщении Facebook говорится, что будут переданы все найденные компанией сообщения российских подписчиков, с указанием даты и адресатов, которым они направлялись, а также стоимости каждого из сообщений.
В сентябре глава Facebook Марк Цукерберг обещал предоставить конгрессу эти сведения в рамках ведущегося расследования приписываемого России влияния и вмешательства в выборную кампанию.
Ранее Facebook уже передала копии требуемых документов Роберту Мюллеру - специальному прокурору по расследованию «российского следа» в выборах.