США собираются закрыть представительство «Талибана» в Катаре, - The Wall Street Journal

CA-NEWS (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план, целью которого станет прекращение присутствия представителей движения «Талибан» в столице Катара — Дохе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники из числа бывших и действующих официальных лиц.

Как отмечают источники газеты, данная инициатива вызвала «возражения со стороны чиновников в Госдепартаменте», которые говорят, что это может навредить интересам США в Афганистане и подорвать «попытки Трампа вытянуть Вашингтон из войны».

В частности, несколько сотрудников внешнеполитического ведомства США, которые специализируются на Южной Азии, 29 сентября призвали членов администрации воздержаться от ликвидации представительства талибов. Они также высказались за активизацию переговоров с движением по поводу прекращения войны в Афганистане.

Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила, что администрация господина Трампа продолжит усилия по прекращению войны в Афганистане. «Нет никаких сомнений в том, что мы стремимся поддержать урегулирование. Есть сомнения насчет готовности «Талибана» серьезно в этом участвовать», - заявила госпожа Науэрт.

Представительство «Талибана» в Дохе было открыто в 2013 году при поддержке властей США, Афганистана и Катара. Предполагалось, что это позволит активизировать переговорный процесс и способствовать урегулированию в Афганистане.

Предполагалось, что дипломатическое ведомство активизирует переговорной процесс, однако, по данным газеты, надежды Вашингтона на это «не оправдались». «Этот шаг должен быть согласован с властями Афганистана, которые обсуждали эту инициативу с чиновниками США», - пояснил собеседник издания.