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  2 октября 2017
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Двухлетний брат убитых в Алматы детей находится в инфекционной больнице

CA-NEWS (KZ) - Старший брат убитых и найденных в холодильнике детей оказался в больнице с острой кишечной инфекцией. Никто из его родных пока не объявился, чтобы забрать мальчика, сообщила  Tengrinews.kz заместитель главного врача Детской городской клинической инфекционной больницы Алматы Насихат Тулекова.

Двухлетний Равиль Волченко поступил в медучреждение 27 сентября.

"Он к нам поступил из детской больницы № 2. Мог элементарно заразиться через грязные руки. В данный момент у него состояние стабильное, температура нормальная, жидкого стула нет. Ребенок лежит, самостоятельно в кроватке играет. Состояние удовлетворительное. С Равилем в палате лежат еще двое детей постарше: один школьник, второму около пяти лет. Он очень спокойный. Я сама удивляюсь. Медсестры периодически заходят, сажают его на горшок. Смотрят за ним", - рассказала Насихат Тулекова.

Вместе с тем заместитель главного врача сообщила, что, если после выздоровления за мальчиком никто не придет, его будут оформлять в Дом ребенка. "Навещает ли кто-нибудь его или нет, мне неизвестно. Мы его сейчас до конца вылечим, контрольные анализы возьмем и, если за это время никто из родных не объявится, будем оформлять в Дом ребенка. Это будет примерно через 7-10 дней", - озвучила даты Тулекова.

Напомним, что тела двоих детей были найдены в одной из съемных квартир в Турксибском районе Алматы 12 сентября. Позже по подозрению в убийстве были задержаны родители детей. Cтаршего ребенка - 2015 года рождения - они оставили на улице, где его нашли полицейские и доставили в детскую больницу № 2. Решением суда обоим подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 11 ноября 2017 года.

Ранее Эмиль Гильмутдинов на процессе сообщил, что признает свою вину. Адвокат матери детей Аллы Волченко сообщил, что она и ее сожитель явились в полицию с повинной.

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