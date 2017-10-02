Глав МИД Узбекистана встретился со Специальным докладчиком Совета ООН по правам человека

- Сегодня, 2 октября, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял прибывшего в страну Ахмеда Шахида, Специального докладчика по вопросу о свободе религии и убеждений Совета ООН по правам человека.

Состоялся предметный разговор о развитии сотрудничества Узбекистана с ООН и ее специализированными учреждениями, сообщили в МИДе.

Главное внимание на встрече было уделено взаимодействию сторон в сферах, связанных с мандатом Специального докладчика Совета ООН по правам человека.

Ахмед Шахид был проинформирован о международных инициативах Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в религиозной сфере, направленных на решение насущных современных проблем.

Стороны в беседе подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога на основе взаимопонимания.