Глав МИД Узбекистана встретился со Специальным докладчиком Совета ООН по правам человека
- Узбекистан, политика
- 15:30, 02 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 2 октября, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял прибывшего в страну Ахмеда Шахида, Специального докладчика по вопросу о свободе религии и убеждений Совета ООН по правам человека.
Состоялся предметный разговор о развитии сотрудничества Узбекистана с ООН и ее специализированными учреждениями, сообщили в МИДе.
Главное внимание на встрече было уделено взаимодействию сторон в сферах, связанных с мандатом Специального докладчика Совета ООН по правам человека.
Ахмед Шахид был проинформирован о международных инициативах Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в религиозной сфере, направленных на решение насущных современных проблем.
Стороны в беседе подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога на основе взаимопонимания.
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