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  2 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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МОК назвал Алматы претендентом на зимнюю Олимпиаду-2026

CA-NEWS (KZ) - Международный олимпийский комитет внес Алматы в список возможных претендентов на проведение зимней Олимпиады в 2026 году, передает NUR.KZ cо ссылкой на сайт insidethegames.biz.

Сообщается, что президентам национальных олимпийских комитетов уже высланы письма с предложениями принять участие в конкурсе. Решение же будет принято на заседании МОК в Милане в 2019 году.

По данным портала, несколько городов уже выразили заинтересованность в проведении игр. Среди них австрийский Инсбрук, однако для принятия окончательного решения в городе могут провести референдум.

Намерение подать заявку также выразили швейцарский Сьон и канадский Калгари.

Предполагается, что среди прочих возможных кандидатов на проведение Олимпиады будут Алматы, японский Саппоро и турецкий Эрзурум.

Президент МОК Томас Бах отметил, что при процедуре отбора будут учитываться условия и потребности каждого города и будет происходить постоянный открытый диалог между городами и комитетом.

«Кандидаты должны будут предложить решения, которые обеспечат отличные условия для спортсменов и будут соответствовать потребностям города и региона, чтобы оставить хорошее и прочное наследие.

Большой акцент должен быть сделан на использование существующих, временных или съемных площадок, где нет потребности в долгосрочном использовании объектов или они не могут быть оправданы», - отметил Бах.

Напомним, ранее Алматы претендовал на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года, но проиграл Пекину.

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Комментарии (1)
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Aliku001
16:38, 02 октября 2017
Казахи молодцы! Развиваются,догоняют современные города.А наши далбаебы колхозные власть делят свой народ грабят и лапшу на уши вешают что народ живёт сыто! Пидарстан!
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