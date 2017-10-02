IKEA наложила запрет на использование хлопка произведенного в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Торговая марка IKEA наложила запрет на использование хлопка, произведенного в Туркменистане, в своей продукции в связи с отсутствием в этой стране «движения в правильном направлении» относительно использования принудительного или подневольного труда, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана» со ссылкой на заявление компании

Ранее IKEA называла Туркменистан «сложным» регионом, но проблем с нарушением трудовых прав населения не обнаруживала.

С 2015 года IKEA работала в стране с пилотным проектом по стимулированию позитивных изменений в хлопковой промышленности. Компания отмечает, что в ходе реализации ограниченного одним конкретным регионом и четко разграниченного задачами проекта была задействована группа местных фермеров, а также один поставщик, производивший [для IKEA] не более двух наименований продукции. Целью проекта была разработка и осуществление полного контроля над цепочкой поставок продукции в соответствии с Кодексом поведения поставщиков IKEA.

«Наше присутствие в стране позволило нам научить фермеров важности трудовых прав [населения]», — говорится в заявлении компании.

В IKEA отмечают, что на протяжении двух лет проведения проекта сама компания и привлеченные сторонние аудиторы постоянно проводили оценку соблюдения кодекса поведения поставщиков. Оценки проводились во время кампании по уборке хлопка, в присутствии сборщиков, однако никаких нарушений выявлено не было.

Тем не менее, ссылаясь на появляющиеся сообщения об использовании принудительного или кабального труда, компания решила не продлевать проект с Туркменистаном, мотивируя это тем, что «развитие не движется в правильном направлении».

«Мы хотим видеть конкретные примеры развития программы достойного труда во всей хлопковой отрасли страны в дополнение к повышению прозрачности и открытости мониторинга условий труда независимыми международными и местными организациями гражданского общества», — говорится в сообщении компании.

Свою способность влиять на хлопковую отрасль Туркменистана IKEA называет «ограниченной».

Несмотря на отказ от продолжения проекта в Туркменистане, IKEA считает свой опыт в этой стране успешным.

«У нас была возможность работать на месте, [продвигать] выполнение конвенций МОТ [Международной организации труда] и принципов инициативы «улучшенного хлопка» со всеми заинтересованными сторонами, вплоть до хлопковых полей», — говорится в сообщении IKEA.

Тем не менее, компания до последующего уведомления накладывает запрет на хлопок из Туркменистана (и Узбекистана) и не позволяет использовать хлопок из этих стран в своей продукции.

В заключение, IKEA не исключает возможности возобновить проект и вернуться в Туркменистан, «если ситуация [с принудительным трудом] улучшится».