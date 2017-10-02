ФАО и ЕС будут вместе работать, чтобы к 2030 году вдвое сократить количество отходов

- Комиссар ЕС по здравоохранению и продовольственной безопасности Витенис Андрюкайтис и Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва договорились сегодня о расширении сотрудничества между двумя сторонами для решения проблем, связанных с пищевыми отходами, безопасностью продуктов питания и ограничением использования противомикробных препаратов в продовольственных цепочках.

В новом соглашении, подписанном 29 сентября ФАО и ЕС, две организации обязались тесно сотрудничать, чтобы к 2030 году вдвое сократить количество отходов на душу населения.

Выступая на церемонии подписания в штаб-квартире ФАО в Риме, комиссар ЕС по здравоохранению и продовольственной безопасности Витенис Андрюкайтис сказал: «Пищевые отходы и продовольственные потери ведет к неприемлемому растранжириванию дефицитных ресурсов и увеличению продовольственной необеспеченности».

Соглашением также предусмотрено расширение сотрудничества для решения проблем, связанных с , безопасностью продуктов питания и ограничением использования противомикробных препаратов в продовольственных цепочках.

Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва сказал: «К сожалению, использование антибиотиков, в том числе для стимулирования роста, широко распространено».

Он отметил, что миссия ФАО заключается в том, чтобы фермеры использовали антибиотики и другие противомикробные препараты исключительно для лечения болезней и при определенных обстоятельствах для предотвращения эпидемий. Они не должны использоваться для стимулирования роста, сказал он.

В мире треть всего продовольствия, производимого для потребления человеком - 1,3 млрд. тонн - теряется или выбрасывается ежегодно, вызывая значительные финансовые потери в результате расточительного использования природных ресурсов. Согласно оценкам ЕС, только в одной Европе ежегодно выбрасывается около 88 миллионов тонн продовольствия, а соответствующие потери оцениваются в 143 миллиарда евро.

Между тем, увеличение использования и злоупотребления противомикробными лекарствами как в сфере здравоохранения человека, так и в животноводстве способствовало росту числа болезнетворных микробов, устойчивых к противомикробным препаратам (антибиотикам, УПП).

Это делает УПП растущей угрозой, которая по оценкам может привести к 10 миллионам смертей в год и потерям глобальной экономики на сумму более 100 миллионов долларов к 2050 году. Помимо рисков для здоровья населения, УПП сказывается на безопасности пищевых продуктов, а также экономическом благополучии миллионов фермерских домохозяйств по всему миру, - говорится в сообщении ФАО.