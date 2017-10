Нобелевскую премию по медицине получат за открытие молекулярных механизмов, контролирующих ритмы биологических часов

CA-NEWS (CA) - Нобелевский комитет присудил премию в области физиологии или медицины Джеффри Холу, Майклу Росбаху и Майклу Янгу за открытия молекулярных механизмов, которые контролируют циркадные ритмы - биологические часы с периодом 24 часа, сообщается на сайте комитета.

Циркадные ритмы представляют собой циклы различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. В 1984 году Холл и Розбаш, работавшие в то время в Брандейском университете в Бостоне, а также Янг из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке, работая с плодовыми мушками, выявили ген period, который задает ход биологическим часам. Он кодирует белок PER, который накапливается в организме в течение ночи и разрушается днем. Таким образом, уровень белка осциллирует в ходе 24-часового цикла.

Ученые предположили, что PER ингибирует активность гена period, формируя отрицательную обратную связь. В этом механизме участвует второй ген — timeless, кодирующий белок TIM. Последний связывается с PER, и образовавшийся комплекс попадает в ядро клетки, где блокирует соответствующую ДНК. За деградацию PER отвечает белок DBT, который кодируется геном doubletime, обнаруженным Майклом Янгом.

Сумма денежного вознаграждения в этом году составит около одного миллиона долларов (на всех лауреатов премии по медицине и физиологии).

Ежегодно первыми объявляют лауреатов Нобелевской премии в области медицины и психологии. Во вторник объявят Нобелевскую премию в области физики, в среду - в области химии, а в пятницу - Нобелевскую премию мира. Лауреаты по экономике и литературе будут объявлены на следующей неделе.

Все премии вручаются с 1901 года, за исключением премии по экономике, которая была учреждена в 1969 году по инициативе Королевского банка Швеции. Присуждением премий занимаются Шведская королевская академия наук, Шведская академия, Нобелевская ассамблея Каролинского института и норвежский Нобелевский комитет.

Премия непосредственно связана с именем Альфреда Нобеля, который оставил после смерти завещание о создании фонда и присуждения премии людям, внесшим особый вклад в развитие человечества.