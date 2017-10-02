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  2 октября 2017
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Патриарх Кирилл освятил главный собор Ташкента
CA-NEWS (UZ) - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в воскресенье реконструированный Успенский кафедральный собор столицы Узбекистана и отслужил литургию, передает корреспондент ТАСС.

«Я с очень теплым чувством посещаю Узбекистан. В прошлом мне приходилось здесь бывать, и в этом храме мы праздновали 1000-летие Крещения Руси. Но передо мной предстоит сегодня совсем другой вид этого храма - светлый, торжественный, красивый. В то время невозможно было представить себе, что так можно отреставрировать храм, а тем более привести в порядок всю окружающую территорию», - сказал он.

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что развитие православия в Узбекистане происходит при благоприятных внешних условиях. «Встречаясь с мусульманами Узбекистана, я имел радость ощущать теплоту и гостеприимство, их открытость в отношениях с православными, их уважение и симпатию», - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

После церемонии освящения храма, предстоятель РПЦ осмотрел учебные классы Ташкентской духовной семинарии и освятил место строительства Духовно-просветительского научного центра и музея истории христианства в Средней Азии.

Патриарх прибыл в Узбекистан с первосвятительским визитом, приуроченным к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии. Предстоятель Русской православной церкви посетит храмы в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, познакомится с развитием епархиальной жизни Узбекистана. Ранее он провел встречи с представителями государственной власти Республики Узбекистан и руководством Духовного управления мусульман страны.

В субботу патриарх Кирилл возложил венки к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который скончался в 2016 году. Мавзолей находится на территории мемориального комплекса «Хазрат Хизр» в центре Самарканда. Патриарха сопровождали духовенство Русской Православной Церкви, посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, представители властей республики.

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