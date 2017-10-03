Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 361

CA-NEWS (CA) - Число жертв землетрясения, произошедшего 19 сентября в Мексике, возросло до 361 человека, сообщает агентство Associated Press.

Поиски тел под развалинами разрушившегося семиэтажного офисного здания в центре Мехико еще не завершены. В этой связи власти страны допускают, что число жертв в ближайшее время может увеличиться.

Как минимум восемь человек числится пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 345 погибших.

На протяжении двух недель, прошедших после землетрясения, данные о жертвах постоянно менялись по мере того, как спасатели разбирали все новые и новые завалы. В Мехико обрушилось 39 домов, еще несколько сотен после землетрясения оказались в аварийном состоянии.

Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,1 произошло в мексиканском штате Морелос 19 сентября сентября, около 4 млн человек остались без электроснабжения, большое количество зданий оказались разрушены или повреждены.