В Таджикистане отставные силовики смогут вернуться на службу

- В нижней палате парламента Таджикистана приняли поправки в закон "О всеобщей воинской обязанности и военной службе".

Данные поправки предоставляют право вернуться на военную службу отставным офицерам силовых структур, сообщают таджикские сми.

Первый заместитель главы Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Мансурджон Умаров заявил, что такое право дается профессионалам, которые в свое время оставили службу по разным причинам.

Но данная возможность не распространяется на тех, кто был уволен из силовых структур по отрицательным мотивам, объяснил Умаров.

Кроме этого, законодатели ратифицировали Соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области перевозок воинских формирований, их имущества и продукции военного соглашения. Отметим, что документ был подписан в сентябре 2015 года.

Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо отметил, что данное соглашение одобрено своевременно, на фоне ухудшающейся военно-политической обстановки в регионе. Он отметил, что охрана железной дороги и транспортных узлов стран ОДКБ будет осуществляться силами Минобороны России.

Ранее заместитель начальника Генштаба ВС России Сергей Истраков сообщил, что на южных границах СНГ усиливается террористическая опасность.