В китайском Чэнду представили рожденных в этом году детенышей панд (фото)
- Азия и мир, общество
- 17:03, 02 октября 2017
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CA-NEWS (CA) - Специалисты Базы по разведению и исследованию больших панд в Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) сегодня представили 10 детенышей, появившихся на свет в этом году, сообщает «Жэньминь жибао».
11 маленьких панд делают свои первые шаги на публике в заповеднике панд в Чэнду. Зрители в восторге. Всего в заповеднике обитает 184 панды, что делает его местом самого большого в мире сосредоточения этих милых и редких медведей.
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