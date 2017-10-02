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  2 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В китайском Чэнду представили рожденных в этом году детенышей панд (фото)
CA-NEWS (CA) - Специалисты Базы по разведению и исследованию больших панд в Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) сегодня представили 10 детенышей, появившихся на свет в этом году, сообщает «Жэньминь жибао».

11 маленьких панд делают свои первые шаги на публике в заповеднике панд в Чэнду. Зрители в восторге. Всего в заповеднике обитает 184 панды, что делает его местом самого большого в мире сосредоточения этих милых и редких медведей.

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