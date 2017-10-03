В Узбекистане жестоко избили гея (видео)
- Узбекистан, общество
- 0:06, 03 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Ферганской области молодые люди раздели догола и избили парня, которого нашли через соцсети с целью "выявить" людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Юношу заставляли сесть на бутылку, угрожая ему смертью и расправой.
Видезапись избиения попала в редакцию Радио Свободы. Как отмечается в сообщении, инцидент произошёл два месяца назад.
В видео используется нецензурная лексика
Комментарии (6)
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