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  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане жестоко избили гея (видео)

CA-NEWS (UZ) - В Ферганской области молодые люди раздели догола и избили парня, которого нашли через соцсети с целью "выявить" людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Юношу заставляли сесть на бутылку, угрожая ему смертью и расправой.

Видезапись избиения попала в редакцию Радио Свободы. Как отмечается в сообщении, инцидент произошёл два месяца назад.

В видео используется нецензурная лексика

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Комментарии (6)
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erkek-kg
10:00, 03 октября 2017
Мне кажется, так жестоко наказывать за ошибку природы - слишком жестоко. Но самое главное - чтобы они открыто не проявляли себя, не лезли со своей пропагандой к нам, к нашим детям. Чтобы их не было видно и слышно. Чтобы они не навязывали нам свое извращение.
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eddi8
09:50, 03 октября 2017
Цитата: forest-kg 09:38, 03.10.2017
Зачем так жестоко!? Они же тоже люди. Природа создала их такими.
Природа создала их мужиками! Нечего на природу смахивать свои извращенные нравы.
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forest-kg
09:38, 03 октября 2017
Зачем так жестоко!? Они же тоже люди. Природа создала их такими.
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AnukMonik
09:22, 03 октября 2017
Цитата: narkalyk 01:49, 03.10.2017
Молодцы! Так держать!
Все равно он человек!
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milankaran
07:48, 03 октября 2017
Узбекистан вам не Кыргызстан. В Кыргызстане ЛГБТ качает свои права и отрядно лезут в политику.
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narkalyk
01:49, 03 октября 2017
Молодцы! Так держать!
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