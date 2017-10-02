Жертвами стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе стали 50 человек

CA-NEWS (CA) - Жертвами стрельбы на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе стали 50 человек, еще более 200 пострадали, говорится в сообщении городской полиции объявила

Полиция ликвидировала стрелка, преступником оказался 64-летний Стивен Пэддок. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Сейчас полиция ищет знакомую злоумышленника. По словам шерифа, имя девушки — Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley), она путешествовала вместе с подозреваемым.

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил журналистам, что полици удалось обнаружить ранее объявленные в розыск автомобили и установить место нахождения женщины, которая заселилась в номер в отеле Mandalay Bay, из которого велась стрельба, вместе с нападавшим.