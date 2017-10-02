Саудовский фонд развития построит в Таджикистане 66 школ
- Таджикистан, общество
- 17:36, 02 октября 2017
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CA-NEWS (TJ) - Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана 2 октября ратифицировала кредитное соглашение по проекту строительства и оборудования ряда средних школ РТ. Оно было подписано в середине мая между Саудовским фондом развития и Республикой Таджикистан, сообщает АП.
Для строительства 66 общеобразовательных школ Саудовский фонд выделит в качестве льготного кредита свыше $35 млн., заявил депутатам министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид.
Министр подчеркнул, что на сегодняшний день в стране функционируют около 4 тыс. общеобразовательных школ, в которых обучаются порядка 2 миллионов детей.
Около 30 процентов школ Таджикистана на сегодняшний день нуждаются в капитальном ремонте.
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