Саудовский фонд развития построит в Таджикистане 66 школ

- Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана 2 октября ратифицировала кредитное соглашение по проекту строительства и оборудования ряда средних школ РТ. Оно было подписано в середине мая между Саудовским фондом развития и Республикой Таджикистан, сообщает АП.

Для строительства 66 общеобразовательных школ Саудовский фонд выделит в качестве льготного кредита свыше $35 млн., заявил депутатам министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день в стране функционируют около 4 тыс. общеобразовательных школ, в которых обучаются порядка 2 миллионов детей.

Около 30 процентов школ Таджикистана на сегодняшний день нуждаются в капитальном ремонте.