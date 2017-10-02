В Узбекистане началась подготовка материалов о помиловании
- Узбекистан, общество
- 17:47, 02 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о мерах по подготовке материалов о помиловании осужденных лиц в связи с двадцать пятой годовщиной принятия Конституции Узбекистана.
Документом образована Специальная комиссия по подготовке материалов о помиловании осужденных лиц, отбывающих наказание в учреждениях по исполнению наказания, сообщает Норма.
Ей поручено организовать деятельность рабочих групп и по итогам их работы представить на рассмотрение Комиссии по вопросам помилования при Президенте соответствующие предложения и материалы.
Созданные рабочие группы до 30.10.2017 г. должны с выездом в соответствующие учреждения провести тщательное изучение личных дел, материалов и личности осужденных, в т.ч. путем проведения индивидуальных бесед.
Напомним, что в прошлом году амнистия была применена приблизительно к пяти с половиной тысяч женщин, примерно 900 несовершеннолетних и чуть более тысячи мужчин старше 60 лет.
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