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  2 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана провел встречу с главой МИД РК

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана провел встречу с главой МИД, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи главе государства была представлена информация о деятельности Казахстана в международных организациях и отчет по итогам проведения ряда международных мероприятий.

Министр иностранных дел доложил президенту Казахстана о результатах своего участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проинформировал о ключевых приоритетах деятельности нашей страны в рамках предстоящего председательства в Совете Безопасности ООН.

Министр иностранных дел рассказал также Нурсултану Назарбаеву об основных направлениях сотрудничества Казахстана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и подчеркнул, что все страны-участники этой организации положительно оценивают миротворческие усилия Главы государства по урегулированию конфликта в Сирии.

Кроме этого, Кайрат Абдрахманов особо отметил, что министры иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества очень высоко оценивают результаты проведенного в сентябре текущего года саммита организации в Астане по науке и технологиям.

По итогам встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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