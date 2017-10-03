В Узбекистане банки, несмотря на заверения премьера, не продают наличную инвалюту физлицам

- Источники сообщили о том, что 2 октября пункты обмена иностранной валюты в банках Ташкента не продавали инвалюту физическим лицам. Хотя в ходе правительственного заседания 24 сентября премьер-министр Абдулла Арипов заявлял о том, что в Узбекистане разрешат покупку наличной иностранной валюты населению с 1 октября.

Как сообщил Centralasian.org, 2 октября пункты обмена иностранной валюты в «Халк банке» (Народный банк), «Миллий банке» (Нацбанк), «Ипотека банке» и в других банках Ташкента не продавали наличную инвалюту физическим лицам.

Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября физические лица-резиденты получили право продавать валюту в обменных пунктах. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Собеседник Тошбек из Ташкента отметил, что жители столицы до сих пор покупают наличную инвалюту на «черном рынке». «Черный рынок» работает не так свободно, как раньше. Валютчики напуганы, действуют очень осторожно. Они продают доллары скрытно. Властям пока не удастся уничтожить целиком «черный рынок» иностранной валюты. Для этого потребуется определенное время, – сказал собеседник.

По данным агентства Reuters, правительство Узбекистана собирается взять взаймы у Всемирного банка до $1 млрд. для смягчения влияния либерализации валютного рынка на предприятия реального сектора и социальную сферу.​