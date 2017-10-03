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  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Кыргызстана подписал закон о кыргызско-узбекской границе
CA-NEWS (UZ) - Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон, которым определяется демаркация 85 процентов кыргызско-узбекской государственной границы, протяженность которой составляет 1 280 километров.

Согласно подписанному 2 октября закону, более 1 170 километров границы между двумя республиками теперь считаются полностью определенными.

Вопрос о границе для этих двух центральноазиатских государств оставался крупной проблемой с момента обретения ими независимости в 1991 году в результате распада Советского Союза. Вдоль этой границы происходили множественные конфликты, в некоторых случаях приводившие к перестрелке и насилию.

Ситуация стала улучшаться после смерти в прошлом году Ислама Каримова, правившего Узбекистаном около 27 лет. Занявший место Каримова президент Шавкат Мирзияев заявил ранее, что улучшение натянутых отношений с соседями является приоритетом во внешней политике Узбекистана.

Договор о делимитации 85 процентов границы был подписан 5 сентября в ходе визита Мирзияева в Кыргызстан. Парламент Кыргызстана ратифицировал это соглашение 28 сентября. Участки, которые остаются спорными, находятся близко к узбекистанским эксклавам на территории Кыргызстана – Сох и Шахимардан, а также к кыргызстанскому эксклаву на территории Узбекистана – Барак.

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