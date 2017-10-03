Россия и Саудовская Аравия создают $1 млрд фонд для инвестиций в энергетику

- Россия и Саудовская Аравия создадут совместный $1-миллиардный фонд для инвестиций в энергетику, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу Al Arabiya.

Создание фонда, окончательная договоренность о котором будет достигнута в ходе предстоящего на этой неделе визита саудовского короля в Москву, является частью усилий двух крупнейших в мире нефтепроизводителей укрепить сотрудничество, сказал он.

Новак также сказал, что страны сейчас работают над рядом соглашений, о которых будет объявлено во время визита.

По словам Новака, сейчас Москва и Эр-Рияд укрепляют сотрудничество не только в рамках пакта ОПЕК+ о сокращении мировой нефтедобычи, но и развивают совместные проекты в нефтегазовой сфере и электроэнергетике.

Как сообщает Reuters, Саудовская Аравия, крупнейший нефтедобытчик в ОПЕК, и Россия содействовали заключению соглашения картеля и других производителей об ограничении добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки с января для поддержки нефтяных цен.

Фьючерсы на европейский сорт Brent, которые снижались в последние годы, выросли примерно до $56 за баррель, но все еще стоят примерно вполовину меньше по сравнению с уровнем середины 2014 года.

По словам Новака, российские компании обсуждают сделки с энергетическим гигантом Saudi Aramco в частности предоставление услуг бурения в Саудовской Аравии и интерес Роснефти в торговле нефтью.

Саудовские партнеры изучают возможность участия в газовых проектах в РФ совместно с Новатэком, сказал он.

Источник в российской энергетической отрасли сказал Рейтер, что Новатэк и Саудовская Аравия могут подписать меморандум о взаимопонимании в связи с проектом Арктик СПГ-2, начало которого запланировано на 2020-е годы. Это второй проект Новатэка по сжижению природного газа.

Он сказал, что детали проекта еще обсуждаются. Россия хочет, чтобы Саудовская Аравия стала одним из акционеров проекта, однако, по словам источника, королевство может сыграть и другую роль.

Ожидается, что Saudi Aramco и Saudi Basic Industries Corp (SABIC) подпишут меморандум о взаимопонимании с крупнейшим нефтехимическим холдингом России Сибур для поиска возможностей строительства нефтехимических заводов в двух странах.

Новак сказал, что Россия довольна сотрудничеством с Саудовской Аравией.

Он сказал, что прогнозирует стабилизацию цен на нефть в пределах $50-$60 за баррель, что является приемлемым уровнем.