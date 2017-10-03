Спецслужбы США усомнились в ответственности ИГИЛ за бойню в Лас-Вегасе

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 58 человек погибли и более 500 пострадали в результате стрельбы в Лас-Вегасе, которую 64-летний нападавший с арсеналом из как минимум 10 винтовок несколько минут вел с 32-го этажа отеля, после чего застрелился, сообщает Reuters.

На видеозаписи атаки видно, как толпы людей в панике пытались покинуть место инцидента, где продолжалась стрельба.

Ежегодно в казино, ночные клубы и магазины Лас-Вегаса со всего мира съезжаются около 3,5 миллиона человек, и район, где произошла стрельба, начавшаяся около 10 вечера по местному времени, был заполнен людьми.

Инцидент произошёл в последний вечер трехдневного фестиваля Route 91 Harvest с участием знаменитых исполнителей кантри-музыки, который посетили тысячи человек.

Брат подозреваемого, Эрик Пэддок, сказал, что его семья потрясена новостями. “Мы даже не представляли. Мы в ужасе. Мы сбиты с толку и выражаем соболезнования пострадавшим”, - сказал он во время телефонной беседы.

Произошедшее напоминает массовую стрельбу на рок-концерте в Париже в ноябре 2015 года, в результате которой погибли 89 человек и которая была одной из серии скоординированных атак боевиков-исламистов, унесших жизни 130 человек.

Концерт проходил на открытой площадке Las Vegas Village, расположенной через дорогу от отелей Mandalay Bay и Luxor.

Полиция идентифицировала нападавшего как 64-летнего Стивена Пэддока, из города Мескит, штат Невада, но сообщила, что пока не располагает информацией о его мотивах. По сообщению полиции, Пэддок ранее не имел проблем с законом.

Ответственность за атаку на себя взяли террористы “Исламского государства” через лояльный информационный ресурс Amaq.

“Атака в Лас-Вегасе была осуществлена солдатом ”Исламского государства“, и он провёл её в ответ на призывы ударить по странам коалиции”, - говорится в сообщении.

Однако американские чиновники усомнились в этом сообщении.

Количество жертв, которое полиция пока называет неокончательным, делает нападение самым смертоносным случаем массовой стрельбы в США с момента кровопролитной атаки на ночной клуб в Орландо, Флорида, в июне 2016 года, когда вооруженный винтовкой мужчина убил 49 человек. Ответственность за то нападение также взяло на себя ИГ.

По сообщению полиции, Пэддок ранее не имел проблем с законом, и считалось, что он не связан ни с одной из группировок боевиков.

Он застрелился до того, как полицейские вошли в номер, из которого он вел стрельбу, сообщил шериф городской полиции Джозеф Ломбардо.

“Мы понятия не имеем, во что он верил, - сказал Ломбардо журналистам. - Мы считаем, что этот человек застрелился до того, как мы вошли”.

Ранее сообщалось, что Пэддок был застрелен полицией.

Федеральные чиновники сказали, что не нашли доказательств того, что Пэддок связан с международными группировками боевиков. “По мере развития событий в данный момент мы не обнаружили никакой связи (Пэддока) с международными террористическими группировками”, - сказал журналистам специальный агент ФБР Аарон Роус, занимающийся расследованием.

“Спецслужбы знают о том, что международная террористическая организация взяла ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе”, - сообщил представитель ЦРУ Джонатан Лью в электронном письме.

“Мы рекомендуем воздерживаться от поспешных выводов до того, как станут известны факты”.

“Исламское государство” сообщило, что нападавший в Лас-Вегасе принял ислам несколько месяцев назад. Однако в сообщении группировки не называется его имя и не приводятся доказательства.

По словам Ломбардо, в номере, в котором Пэддок застрелился и куда он заселился в четверг, было более 10 винтовок.

В доме Пэддока в городе Мескит, примерно в 145 километрах к северо-востоку от Лас-Вегаса, полицейские обнаружили еще несколько единиц оружия, сказал журналистам представитель местной полиции Куинн Эверетт.

“Он жестоко убил более 50 человек и ранил еще несколько сотен. Это акт абсолютного зла”, - сказал президент США Дональд Трамп в заявлении, с которым он выступил в Белом доме.