«Мяликкулиевич»: Диктор не смог выговорить отчество главы Туркменистана на встрече с Путиным (видео)

- Диктор не смог выговорить отчество главы Туркменистана Гурбангулы Мяликкулиевича Бердымухамедова во время церемонии вручения ему ордена Александра Невского, сообщает в своем Twitter корреспондент газеты «Комсомольская правда».

Напомним, Путин 2 октября отправился с официальным визитом в Туркменистан.

С третьей попытки: Диктор не сразу выговорил отчество Бердымухамедова во время награждения орденом Александра Невского pic.twitter.com/HXXvlA67qp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 2, 2017

Как сообщает корреспондент РБК, президент России Владимир Путин вручил главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского. После официальной церемонии главы двух государств провели встречи в узком и расширенном составе.

В июле Путин подписал указ о награждении президента Туркменистана орденом Александра Невского. Награда была присуждена Бердымухамедову за вклад в «обеспечение стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе» и за вклад «в укрепление отношений стратегического партнерства» между Россией и Туркменистаном.