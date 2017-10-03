«Мяликкулиевич»: Диктор не смог выговорить отчество главы Туркменистана на встрече с Путиным (видео)

- Туркменистан, политика
- 9:55, 03 октября 2017
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|Предыстория: «Миромонович!» - Путин помог кремлевскому диктору выговорить отчество президента Узбекистана Мирзиёева (видео)
Напомним, Путин 2 октября отправился с официальным визитом в Туркменистан.
С третьей попытки: Диктор не сразу выговорил отчество Бердымухамедова во время награждения орденом Александра Невского pic.twitter.com/HXXvlA67qp— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 2, 2017
Как сообщает корреспондент РБК, президент России Владимир Путин вручил главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского. После официальной церемонии главы двух государств провели встречи в узком и расширенном составе.
В июле Путин подписал указ о награждении президента Туркменистана орденом Александра Невского. Награда была присуждена Бердымухамедову за вклад в «обеспечение стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе» и за вклад «в укрепление отношений стратегического партнерства» между Россией и Туркменистаном.