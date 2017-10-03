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  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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«Мяликкулиевич»: Диктор не смог выговорить отчество главы Туркменистана на встрече с Путиным (видео)
Предыстория: «Миромонович!» - Путин помог кремлевскому диктору выговорить отчество президента Узбекистана Мирзиёева (видео)
CA-NEWS (TM) - Диктор не смог выговорить отчество главы Туркменистана Гурбангулы Мяликкулиевича Бердымухамедова во время церемонии вручения ему ордена Александра Невского, сообщает в своем Twitter корреспондент газеты «Комсомольская правда».

Напомним, Путин 2 октября отправился с официальным визитом в Туркменистан.

Как сообщает корреспондент РБК, президент России Владимир Путин вручил главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского. После официальной церемонии главы двух государств провели встречи в узком и расширенном составе.

В июле Путин подписал указ о награждении президента Туркменистана орденом Александра Невского. Награда была присуждена Бердымухамедову за вклад в «обеспечение стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе» и за вклад «в укрепление отношений стратегического партнерства» между Россией и Туркменистаном.

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Комментарии (2)
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amantay
10:19, 03 октября 2017
Это из-за того, что все чужие слова произносят на свой лад и не стараются выговорит так, как есть (за исключением английских и др. иностранных слов). Н.: Кыргызстан - Киргизия, Өзбекстан - Узбекистан, Түркмөнстан - Туркмения, Жапан - Япония, Боролдой - Бурулдай, Кампучия - Камбоджа, Түркия - турция и т.д. Вот такая особенность у русского языка.
Нет аватара
Chingizbek
10:01, 03 октября 2017
с президентом Узбекистана тоже самое было))))
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