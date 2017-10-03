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  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане запретили делать ошибки при заполнении таджикского раздела Википедии
CA-NEWS (TJ) - Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана предупредил таджикский раздел Википедии о недопустимости грамматических ошибок в его статьях. Специалисты комитета грозят, что универсальной интернет-энциклопедии придется ответить за нарушение норм таджикского языка.

Саодатшо Матробиён, зампредседателя комитета, сообщил 2 октября, что в течение двух недель специалисты изучали статьи Википедии на таджикском языке и выявили огромное количество орфографических ошибок. Авторы и переводчики статей игнорируют нормы таджикского языка. Пренебрежение речевыми нормами привело к игнорированию знаков препинания, считают в комитете.

Специалисты пришли к выводу, что в таджикском сегменте Википедии нарушается закон «О государственном языке Республики Таджикистан» и постановление правительства N 458, которым утверждены правила таджикской орфографии.

Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана требует немедленно исправить все грамматические ошибки в статьях на таджикском языке. В противном случае, Википедии придется ответить перед законом.

«Википедия» — общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владеет сайтом американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 39 региональных представительств.В таджикском разделе Википедии сейчас можно найти более 69 тысяч статей и публикаций.

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