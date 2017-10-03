В Таджикистане для медработников установлена единая форма

- Министерство здравоохранения и социальной защиты РТ установило единую форму таджикских медработников, сообщает пресс-центр Минздрава.

Данное решение было принято по поручению помощника президента Таджикистана по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббора Рахмонзода и на основании положения Минздрава и социальной защиты республики.

Министерство поручило всем медицинским учреждениям республики, главам медицинских учебных заведений строго выполнять вышеназванное решение.

Отмечается, что выполнение решения Минздрава о единой форме медработников взято под особый контроль.