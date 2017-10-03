В Таджикистане для медработников установлена единая форма
- Таджикистан, общество
- 10:08, 03 октября 2017
- Просмотров: 306
CA-NEWS (TJ) - Министерство здравоохранения и социальной защиты РТ установило единую форму таджикских медработников, сообщает пресс-центр Минздрава.
Данное решение было принято по поручению помощника президента Таджикистана по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббора Рахмонзода и на основании положения Минздрава и социальной защиты республики.
Министерство поручило всем медицинским учреждениям республики, главам медицинских учебных заведений строго выполнять вышеназванное решение.
Отмечается, что выполнение решения Минздрава о единой форме медработников взято под особый контроль.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь