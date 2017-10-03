В Казахстане наблюдается замедление инфляционных процессов, - Миннацэкономики РК

CA-NEWS (KZ) - Сегодня в ходе заседания Правительства, под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева были рассмотрены данные об уровне инфляции за 9 месяцев 2017 года и планируемых мерах по ее сдерживанию до конца текущего года, сообщает primeminister.kz.

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов доложил, что с начала 2017 года в республике наблюдается замедление инфляционных процессов. В сентябре текущего года инфляция составила 0,3%, а всего с начала года – 4,2%. Основными факторами замедления стали стабилизация ситуации на валютном рынке, умеренные инфляционные ожидания рынка, а также рост выпуска продукции по основным видам продовольственных товаров. Так, цены на продовольственные товары последние 3 месяца подряд снижаются. При этом цены и тарифы на платные услуги растут умеренными темпами.

Несмотря на сезонное снижение цен на продовольственные товары, с начала текущего года двузначный рост цен отмечается на лук репчатый, морковь, свеклу, мясо баранины и говядины. В то же время двузначное снижение цен зафиксировано на яйца, гречневую крупу, капусту, сахар и масло подсолнечное. По непродовольственным товарам наибольший рост цен отмечается на дизельное топливо, бензин, газ сжиженный, ткани, канцтовары, обувь и твердое топливо.

Для сглаживания данных рисков Правительством будут предприняты профилактические меры по недопущению необоснованного роста цен и тарифов на социально значимые продовольственные товары и услуги.

В этой связи акимам регионов совместно с МСХ необходимо обеспечить достаточный запас основных продовольственных товаров в Региональных стабилизационных фондах. Также проводить ежедневный мониторинг цен и эффективно использовать ресурсы стабфондов для недопущения дефицита и насыщения рынка необходимыми социально значимыми продтоварами.

Министерству энергетики совместно с акимами регионов необходимо провести соответствующую работу, чтобы не допустить необоснованного роста цен на горюче-смазочные материалы в период отопительного сезона.

С учетом вышеназванных профилактических мер, уровень инфляции по итогам 2017 года ожидается в диапазоне 6,9-7,5%, что соответствует запланированному уровню.