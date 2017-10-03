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  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Фоторепортаж: Официальный визит президент России в Туркменистан
Предыстория: «Мяликкулиевич»: Диктор не смог выговорить отчество главы Туркменистана на встрече с Путиным (видео)Продолжение: 5-летний перерыв: Что обсуждали Путин и Бердымухамедов на встрече в Ашхабаде

CA-NEWS (TM) - 2 октября президент России Владимир Путин после пятилетнего перерыва посетил Туркменистан. В Ашхабаде лидеры двух стран обсуждали расширение сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы в узком составе обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений. Затем консультации продолжились с участием членов делегаций.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали Совместное заявление президента Российской Федерации и президента Туркменистана, а также Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнёрстве. Кроме того, в рамках визита подписан пакет межправительственных, межведомственных документов о сотрудничестве.

Владимир Путин вручил Гурбангулы Бердымухамедову государственную награду Российской Федерации – орден Александра Невского. В свою очередь Президент Туркменистана наградил президента России орденом «За вклад в развитие сотрудничества».

Позже Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к мемориалу «Народная память» в Ашхабаде.

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