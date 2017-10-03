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  3 октября 2017
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Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту США в связи с трагедией в Лас-Вегасе
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил Дональду Трампу искренние соболезнования в связи с трагедией в Лас-Вегасе.

«С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о массовом расстреле мирных жителей в городе Лас-Вегасе, повлекшем многочисленные человеческие жертвы», - говорится в послании президенту США.

Шавкат Мирзиёев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким пострадавших, сообщает пресс-служба МИДа.

Напомним, что вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, в результате чего по последним данным погибли не менее 59 человек, более 500 госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.


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