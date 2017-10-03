Военные Узбекистана и России проведут учения на полигоне в Джизакской области

- Узбекистан, общество
- 10:37, 03 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкент 2 октября на военный аэродром прибыла группа военнослужащих России, cообщает УзА.
По данным агентства, в первую неделю октября на полигоне «Фориш» в Джизакской области состоятся совместные учения военнослужащих Вооруженных Сил Узбекистана и Российской Федерации.
Вместе с участниками совместных учений прилетели также военные артисты из ансамбля песни и пляски Центрального военного округа РФ.
Между Узбекистаном и Россией действует Соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве. Министерства обороны двух стран разрабатывают и реализуют совместные программы и планы. В частности, предстоящие тактические учения на полигоне «Фориш» проводятся в рамках договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Россию весной этого года.
На полигонах Узбекистана и России дважды проходили совместные тактические антитеррористические учения.