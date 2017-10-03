РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Военные Узбекистана и России проведут учения на полигоне в Джизакской области

CA-NEWS (UZ) - В Ташкент 2 октября на военный аэродром прибыла группа военнослужащих России, cообщает УзА.

По данным агентства, в первую неделю октября на полигоне «Фориш» в Джизакской области состоятся совместные учения военнослужащих Вооруженных Сил Узбекистана и Российской Федерации.

Вместе с участниками совместных учений прилетели также военные артисты из ансамбля песни и пляски Центрального военного округа РФ.

Между Узбекистаном и Россией действует Соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве. Министерства обороны двух стран разрабатывают и реализуют совместные программы и планы. В частности, предстоящие тактические учения на полигоне «Фориш» проводятся в рамках договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Россию весной этого года.

На полигонах Узбекистана и России дважды проходили совместные тактические антитеррористические учения.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×