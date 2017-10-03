Военные Узбекистана и России проведут учения на полигоне в Джизакской области

CA-NEWS (UZ) - В Ташкент 2 октября на военный аэродром прибыла группа военнослужащих России, cообщает УзА.

По данным агентства, в первую неделю октября на полигоне «Фориш» в Джизакской области состоятся совместные учения военнослужащих Вооруженных Сил Узбекистана и Российской Федерации.

Вместе с участниками совместных учений прилетели также военные артисты из ансамбля песни и пляски Центрального военного округа РФ.

Между Узбекистаном и Россией действует Соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве. Министерства обороны двух стран разрабатывают и реализуют совместные программы и планы. В частности, предстоящие тактические учения на полигоне «Фориш» проводятся в рамках договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Россию весной этого года.

На полигонах Узбекистана и России дважды проходили совместные тактические антитеррористические учения.