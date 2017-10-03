Специальный докладчик ООН находится в Узбекистане

- Узбекистан, политика
- 10:54, 03 октября 2017
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2 октября спецдокладчик принят Министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым, сообщает ИА «Жахон».
В ходе своего пребывания А.Шахид посетит Ташкент, Фергану, Бухару и Нукус, ознакомится с предпринимаемыми в Узбекистане мерами по обеспечению свободы религии или убеждений, опытом республики в данном направлении. Будут выработаны соответствующие рекомендации.
Официальная поездка А.Шахида в Узбекистан является его первым страновым визитом в государства Центральной Азии. В дни его пребывания ожидаются встречи с представителями государственных организаций и институтов гражданского общества. Cостоятся переговоры в Законодательной палате Олий Мажлиса, офисе Омбудсмана, Конституционном и Верховном суде, министерствах иностранных дел, внутренних дел, юстиции, народного образования, высшего и среднего специального образования, Генеральной прокуратуре, комитетах по делам религий, женщин, Управлении мусульман, Центре исламской цивилизации.
Программой визита также предусмотрены встречи с представителями национальных культурных центров и религиозных конфессий, органов самоуправления граждан, Народной приемной Президента Узбекистана.