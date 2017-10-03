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  3 октября 2017
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Специальный докладчик ООН находится в Узбекистане
CA-NEWS (UZ) - 2-12 октября Узбекистан с официальным визитом посещает Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмед Шахид.

2 октября спецдокладчик принят Министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым, сообщает ИА «Жахон».

В ходе своего пребывания А.Шахид посетит Ташкент, Фергану, Бухару и Нукус, ознакомится с предпринимаемыми в Узбекистане мерами по обеспечению свободы религии или убеждений, опытом республики в данном направлении. Будут выработаны соответствующие рекомендации.

Официальная поездка А.Шахида в Узбекистан является его первым страновым визитом в государства Центральной Азии. В дни его пребывания ожидаются встречи с представителями государственных организаций и институтов гражданского общества. Cостоятся переговоры в Законодательной палате Олий Мажлиса, офисе Омбудсмана, Конституционном и Верховном суде, министерствах иностранных дел, внутренних дел, юстиции, народного образования, высшего и среднего специального образования, Генеральной прокуратуре, комитетах по делам религий, женщин, Управлении мусульман, Центре исламской цивилизации.

Программой визита также предусмотрены встречи с представителями национальных культурных центров и религиозных конфессий, органов самоуправления граждан, Народной приемной Президента Узбекистана.

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