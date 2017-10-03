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  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе состоялось открытие Дней Монголо-российской дружбы

CA-NEWS (MNG) - Для укрепления и расширения межрегиональных связей между Монголией и Россией, а также в рамках реализации Среднесрочной программы по развитию стратегического партнерства между Монголией и Российской Федерацией, подписанной в апреле 2016 года в Улаанбаатаре, в Центральном дворце культуры состоялось открытие Дней Монголо-российской дружбы "Монголия-Россия. Сотрудничество – 2017", сообщает Монцамэ.

3 октября состоится Монголо-российский экономический форум "Монголия-Россия. Сотрудничество-2017". Он будет организован при поддержке и непосредственном участии Великого ГосХурала, правительства Монголии.

Тема нынешней встречи "Инновационные векторы торгово-экономического, научно-технического, образовательного и культурного сотрудничества Монголии и России".

В рамках форума запланированы следующие мероприятия:

- Круглый стол "Межпарламентский диалог как гарант стабильности добрососедских отношений и перспективного всестороннего развития Монголии и России".

- Бизнес-форум "Создание благоприятных условий для реализация экспортно-импортного, инвестиционного потенциала двух стран - основополагающий фактор взаимовыгодного, эффективного развития торгово-экономического сотрудничества Монголии и России".

- Выставка российских товаров и услуг "Сделано в России".

- Монголо-Российский юношеский турнир по спортивной, художественной гимнастике. Спортивная эстафета.

- Выступления российских творческих коллективов.

- Художественные выставки мастеров России.

- Дни российского кино в Монголии.

Здесь стоит отметить, что выставка "Сделано в России" является площадкой для популяризации российских товаров и услуг на рынке Монголии, прямой возможностью для установления деловых, партнёрских связей и заключения контрактов.

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