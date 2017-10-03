Монголка завоевала гран-при международного конкурса Top Teen Model of the Planet-2017

CA-NEWS (MNG) - С 17 по 23 сентября в городе Батуми прошел международный конкурс моделей среди мальчиков и девочек Top Teen Model of the Planet- 2017, также известный как «Children’s Fashion Olympics». По итогам состязаний гран-при выиграла монголка Н.Эмүжин, сообщает ARD.

Также в этом конкурсе команда монгольских моделей-подростков заняла первое место среди 36 молодых моделей из 19-ти стран, рассказала Э.Оюунтунгалаг, глава Международной детской организации Little miss international.

Н. Эмүжин, лучшая модель Мисс-центра для девочек «Girls miss center», завоевала гран-при во всех возрастных группах. В монгольскую команду моделей, кроме победительницы, вошли также С.Түмэнжаргал, А.Маралгуа, Г.Уянгадарь и Э.Охиноо.