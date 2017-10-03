В городах Бишкек и Ош пройдут Дни культуры Узбекистана

- В городах Бишкек и Ош 6-7 октября пройдут Дни культуры Узбекистана с участием официальных лиц, исполнителей и творческих коллективов Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, 6 октября в Бишкеке запланирован визит официальной делегации Узбекистана в Министерство культуры, информации и туризма, днем пройдет показ узбекского фильма «Ойкиз эртаги», а вечером концерт мастеров искусств Узбекистана в Кыргызской Национальной филармонии им.Т.Сатылганова.

Во второй день, 7 октября культурные мероприятия пройдут в городе Ош. В частности показ фильма состоится в кинотеатре Сейтек, а концерт мастеров искусств будет проходить в Ошском Национальном драматическом театре им.С.Ибраимова.

Проводы и отбытие делегации в Узбекистан из города Ош состоится 8 октября после посещения местных достопримечательностей.

Также в рамках Дней культуры РУз в КР рассматривается возможность проведения фотовыставки «Современный Узбекистан».