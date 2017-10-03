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  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Министр образования РК хочет встретиться с учителями КТЛ, попросившими убежища в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев заявил, что информация о преподавателях казахско-турецких лицеев, попросивших убежища в Казахстане, является непроверенной и пока не подтвердилась, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сообщение отправил какой-то пользователь, блогер. Мы не знаем, кто это, поэтому по мере того, как будет поступать информация в Министерство образования, мы на эту информацию будем реагировать. Я думаю, имеет смысл встретиться с этими учителями, посмотреть, что там происходит, но на сегодняшний день о том, что эти два учителя попросили убежища или не просили убежища, в самом МОН информации нет", - сообщил министр в кулуарах после заседания правительства РК.

Сагадиев предположил, что если информация соответствует действительности, то преподаватели сами обратятся в министерство.

Ранее сообщалось, что двое преподавателей казахско-турецких лицеев в Павлодаре Демирель Осман и Алтынташ Иса боятся возвращаться домой и вынуждены просить убежища у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. О ситуации, сложившейся вокруг педагогов и их семей, на своей странице подробно рассказал пользователь Facebook.

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