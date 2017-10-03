Секс ускоряет старение, - исследование

CA-NEWS (CA) - Ученые из бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул опубликовали в журнале Biogerontology статью о влиянии сексуальной активности на процесс старения. Отмечается, что старение может быть компромиссом между воспроизведением и долгожительством.

Организм тратит энергию на обменные процессы. Чем больше сил тратится на воспроизведение, тем меньше энергии остается для восстановления тканей и органов.

Для исследования ученые взяли 80 самцов крыс в возрасте двух месяцев. Животные были разделены на четыре группы, в которых они доживали до 3, 6, 12 и 24 месяцев, после чего их умерщвляли. В каждой из групп имелось две подгруппы: в одной животные спаривались с самками, а в другой нет.

Органы и ткани животных после умерщвления проанализировали на количество антиоксидантов и уровень окислительного стресса, который выражался в виде концентрации активных форм кислорода и вызванных ими повреждений ДНК.

В результате выяснилось, что у размножающихся крыс окислительная нагрузка на клетки выше, чем у животных, которые не спаривались с самками. Причем наибольший вред клеткам нанесла сексуальная активность в молодом возрасте.

Ко всему прочему, на возрастные изменения оказывает влияние и синтез АФК. Его молекулы способны повреждать ДНК и нарушают гемостаз. Сексуальная активность и размножение требуют много энергии, поэтому усиливают производство кислородных радикалов, которые, в свою очередь, делают наступление старости более быстрым.