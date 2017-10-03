Глава минпромторга РФ прибывает в Узбекистан
- Узбекистан, политика
- 12:29, 03 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетит Республику Узбекистан.
Как сообщила пресс–служба Министерства промышленности и торговли РФ, 3 октября Денис Мантуров встретится с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан – Нодиром Отажоновым и Министром внешней торговли Республики Узбекистан – Элёром Ганиевым. Затем он примет участие в пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума.
Кроме того, глава Минпромторга России проведет переговоры с премьер-министром Республики Абдуллой Ариповым и Министром обороны Абдусаломом Азизовым.
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