Назарбаев освободил от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК
CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев освободил от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК, сообщает пресс-служба Акорды.
"Распоряжением Главы государства Орманбетов Нурлан Секенович освобожден от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан", - сообщается на сайте Акорды.
Новым главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК назначен Нурлан Карбенов.
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