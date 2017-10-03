Концертом ансамбля танца имени Игоря Моисеева открылись Дни российской культуры

CA-NEWS (TM) - Состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Российской Федерации в Туркменистане. Творческая акция приурочена к официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Ашхабад, сообщает госинформагентство.

Репертуар Ансамбля Моисеева включает номера и целые программы, посвящённые разным народностям мира. Артисты, кроме русских, блистательно исполняют башкирские, бурятские, вьетнамские, аргентинские, нанайские, корейские, испанские, немецкие и другие танцы.

В рамках Дней культуры Российской Федерации в Туркменистане в фойе Дворца мукамов была открыта фотовыставка «Природа русского Севера». Экспозиция включает десятки самых ярких работ, представленных ранее на Международном фестивале фотоискусства «Глазами северян» профессионалами и фотолюбителями из России, Латвии, Эстонии, Финляндии и Норвегии.