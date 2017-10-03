Казахстан сделал заявление по поводу ситуации в Каталонии

CA-NEWS (KZ) - В своих отношениях с Испанией Казахстан придерживается принципа уважения суверенитета. В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по поводу выхода Каталонии из состава Испании, сообщают казахстанские сми.

"Казахстан считает ситуацию в автономном сообществе Каталония исключительно внутренним делом Испании. И полагает, что ее дальнейшее развитие должно происходить строго в рамках действующего испанского законодательства. В своих отношениях с Испанией Казахстан придерживается принципа уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны", - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Напомним, 8 сентября в Каталонии приняли закон о порядке выхода из состава Испании. Голосование на референдуме о независимости Каталонии от Испании прошло в воскресенье, 1 октября. Согласно Конституции Испании и решению Конституционного суда Испании проведенный референдум являлся незаконным и был запрещен к проведению.

Всего в ходе столкновений пострадали 844 участника референдума и 33 полицейских. В итоге за отделение Каталонии от Испании проголосовало 90 процентов избирателей, принимавших участие в референдуме.



