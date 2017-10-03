РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Казахстан сделал заявление по поводу ситуации в Каталонии

CA-NEWS (KZ) - В своих отношениях с Испанией Казахстан придерживается принципа уважения суверенитета. В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по поводу выхода Каталонии из состава Испании, сообщают казахстанские сми.

"Казахстан считает ситуацию в автономном сообществе Каталония исключительно внутренним делом Испании. И полагает, что ее дальнейшее развитие должно происходить строго в рамках действующего испанского законодательства. В своих отношениях с Испанией Казахстан придерживается принципа уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны", - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Напомним, 8 сентября в Каталонии приняли закон о порядке выхода из состава Испании. Голосование на референдуме о независимости Каталонии от Испании прошло в воскресенье, 1 октября. Согласно Конституции Испании и решению Конституционного суда Испании проведенный референдум являлся незаконным и был запрещен к проведению.

Всего в ходе столкновений пострадали 844 участника референдума и 33 полицейских. В итоге за отделение Каталонии от Испании проголосовало 90 процентов избирателей, принимавших участие в референдуме.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×