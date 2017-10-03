Монгольская продукция с художественной вышивкой выходит на рынок Казахстана

- Монгольская компания «Алма трэйвэл» недавно открыла свой цех вышивки «Алма крафт» в аймаке Баян-Улгий. Несмотря сравнительно на короткий срок своей работы цех уже приступил к экспорту своей продукции в Японию и Казахстан, сообщает Монцамэ.

Искусство вышивки у скотоводов-казахов складывалось в условиях кочевого образа жизни и во многом определялось характером натурального хозяйства. Вышивкой занимались исключительно женщины, и этот домашний промысел носил среди казахских женщин самый массовый характер. Искусство рукоделия передавалось по наследству от матери к дочери и входило в круг обязательных добродетелей невесты.

Численность казахов в Монголии по результатам переписи 2010 года составила около 100 тыс. человек. Большая часть монгольских казахов проживает на территории аймаков Баян-Улгий, Ховд и в Улаанбаатаре.

Директор компании Т.Алмагул раньше работала в системе государственной службы, но затем она решила заняться таким бизнесом в целях развития искусства национального вышивания казахских народов. Ее предприятие сегодня обеспечивает постоянной работой более 40 человек. В цехе работают 28 вышивальщиц, а остальные являются дизайнерами, портными и помощниками.

«В первую очередь мы выпускаем более 20 наименований сумок и рюкзаков. Помимо этого, планируем вышивать портреты, пейзажи и даалин (чехлы для табакерки). Первая наша работа была продана за 500 долларов США во время праздника орла», - сказала Т.Алмагул.