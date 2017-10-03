РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Сирии уничтожены командиры боевиков, среди них выходец из Казахстана, - Минобороны РФ
CA-NEWS (KZ) - Российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны России сообщают, что в Сирии за два дня в результате российских авиаударов уничтожены семь полевых командиров экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ), включая выходца из Казахстана.

«Уничтожено семь полевых командиров различных уровней, в том числе выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, осуществлявший координацию действий штурмовых формирований ДАИШ в долине Евфрата», — заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, применив к группировке ИГ арабское название ДАИШ.

По сведениям Минобороны, предполагаемые боевики уничтожены в течение двух последних суток в ходе операции воздушно-космических сил России на восточном берегу Евфрата.

«Авиационным ударом уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ДАИШ, в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов», — приводят слова Конашенкова российские новостные агентства.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×