В Сирии уничтожены командиры боевиков, среди них выходец из Казахстана, - Минобороны РФ

- Российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны России сообщают, что в Сирии за два дня в результате российских авиаударов уничтожены семь полевых командиров экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ), включая выходца из Казахстана.

«Уничтожено семь полевых командиров различных уровней, в том числе выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, осуществлявший координацию действий штурмовых формирований ДАИШ в долине Евфрата», — заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, применив к группировке ИГ арабское название ДАИШ.

По сведениям Минобороны, предполагаемые боевики уничтожены в течение двух последних суток в ходе операции воздушно-космических сил России на восточном берегу Евфрата.

«Авиационным ударом уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ДАИШ, в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов», — приводят слова Конашенкова российские новостные агентства.