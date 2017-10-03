Издание USA Today заявило о падении доходов ИГ от продажи нефти на 90%

CA-NEWS (CA) - Доходы террористической группировки «Исламское государство» от продажи нефти упали на 90% за 2015-2017 годы. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на источники в антитеррористической коалиции во главе с США.

Издание уточняет, что выручка от продажи нефти с 2015 года уменьшилась с $50 млн до $4 млн. По сведениям USA Today, посредники перепродавали нефть на местных рынках в Сирии или перевозили в другие страны. Выручка от нефти составляла половину доходов террористов, другую половину ИГ обеспечивало путем грабежей. В результате грабежей боевики присвоили себе более $500 млн.

«Потеря половины их доходов многое означает. Их территория сокращается, также как и их способность облагать население налогами», - прокомментировал происходящее аналитик Вашингтонского института ближневосточной политики Эндрю Таблер.

Коалиция во главе с США начала наносить авиаудары по нефтяным объектам и цистернам под контролем ИГ в 2015 году. За два года было уничтожено более 2,5 тыс. цистерн, а также разрушен ряд предприятий по переработке нефти.

«Коалиция регулярно проводила операции против ИГ и пресекала добычу нефти, чтобы снизить их доходы от нефтяных ресурсов и объектов», - цитирует заявление коалиции USA Today. По данным издания, потеря территории и доходов заставит ИГ отказаться от идеи создания своего государства. «Для так называемого Исламского государства это крупный провал: они хотят создать свою страну, но не могут», - заявил американский советник в Ираке, полковник Джеймс Уорк.