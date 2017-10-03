Известный ученый Хафиз Бобоёров покинул Таджикистан

- Известный таджикский философ и экс-руководитель Центра по изучению современных процессов и прогнозирования при Академии наук Таджикистана Хафиз Бобоёров покинул страну и перебрался в Германию.

Ученый в письменном ответе Радио Озоди 2 октября подтвердил, что уже находится в Германии. Хафиз Бобоёров отказался говорить о причинах, которые побудили его покинуть Таджикистан.

Хафиз Бобоёров в 2011 году на факультете философии Боннского университета защитил докторскую диссертацию. «У меня тогда была возможность остаться навсегда в Германии, но я предпочел служить своей родине. Через шесть лет я вернулся в Германию, правда, в другом статусе», - пишет он.

Хафиз Бобоёров один из немногочисленных ученых, высказывания которых одинаково не нравятся ни официальной власти, ни оппозиции. В 2015 году он открыто выступил против присвоения президенту Эмомали Рахмону титула «Лидера нации» и «основоположника мира и национального единства Таджикистана». Этот титул гарантирует главе государства и его семье пожизненную неприкосновенность от уголовного преследования.

После публикации статьи Хафиз Бобоёров лишился должности руководителя Центра по изучению современных процессов и прогнозирования при АН Таджикистана.