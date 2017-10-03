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  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Россия предложила Туркменистану присоединиться к сокращению добычи нефти
CA-NEWS (TM) - РФ пригласила Туркмению присоединиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, в каком качестве Туркмения может принять участие в сделке ОПЕК+

"Мы наших коллег (из Туркмении — ред.) пригласили, в том числе, к участию в Форуме стран-экспортеров газа, а также в соглашении между странами ОПЕК и не ОПЕК", — сказал Новак. "Они готовы быть наблюдателями, официально в соглашение не вступать, но быть наблюдателями и участвовать в обсуждении ситуации на текущих рынках", - цитирует его слова РИА Новости.

Он отметил, что Туркмения добывает и реализует нефть, однако в небольших объемах.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В настоящий момент Туркмения не является участником сделки по сокращению добычи нефти.

Президент России Владимир Путин в понедельник посетил с официальным визитом Туркмению и провел переговоры с лидером страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

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