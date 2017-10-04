В Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
- Азия и мир, общество
- 0:37, 04 октября 2017
- Просмотров: 452
CA-NEWS (CA) - Авиабомба времен Второй мировой войны найдена на месте строительных работ в берлинском районе Шенеберг. Снаряд весом 250 килограммов обезврежен, сообщает берлинская полиция в своем Twitter.
Местные жители были эвакуированы, в настоящее время около десяти тысяч человек может вернуться домой.
В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более двух миллионов бомб различного калибра, более 20 процентов из них не разорвались.
Einschätzung unser Entschärfer am #Innsbrucker_Platz in #Schöneberg:— PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) October 2, 2017
⚠️250 kg #Weltkriegsbombe
⚠️Sperrkreis von 500m muss eingerichtet werden
⚠️Entschärfung vor Ort geplant pic.twitter.com/HlcRmtGWgi
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь