В Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

CA-NEWS (CA) - Авиабомба времен Второй мировой войны найдена на месте строительных работ в берлинском районе Шенеберг. Снаряд весом 250 килограммов обезврежен, сообщает берлинская полиция в своем Twitter.

Местные жители были эвакуированы, в настоящее время около десяти тысяч человек может вернуться домой.

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более двух миллионов бомб различного калибра, более 20 процентов из них не разорвались.

Einschätzung unser Entschärfer am #Innsbrucker_Platz in #Schöneberg:



⚠️250 kg #Weltkriegsbombe

⚠️Sperrkreis von 500m muss eingerichtet werden

⚠️Entschärfung vor Ort geplant pic.twitter.com/HlcRmtGWgi — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) October 2, 2017