ЕБРР откроет представительство в Узбекистане
- Узбекистан, экономика
- 15:38, 03 октября 2017
- Просмотров: 331
CA-NEWS (UZ) - 3 октября Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял прибывшую в страну делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой.
Обсуждены перспективы завершения формирования повестки дня сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР, а также практические аспекты открытия в г.Ташкенте Представительства банка, сообщила пресс–служба МИДа.
Стороны обменялись мнениями относительно хода работы над проектом Стратегии ЕБРР по Узбекистану на 5 лет, а также участия банка в предстоящих в г.Ташкенте Международном инвестиционном форуме и конференции «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности».
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь