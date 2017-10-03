ЕБРР откроет представительство в Узбекистане

- 3 октября Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял прибывшую в страну делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой.

Обсуждены перспективы завершения формирования повестки дня сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР, а также практические аспекты открытия в г.Ташкенте Представительства банка, сообщила пресс–служба МИДа.

Стороны обменялись мнениями относительно хода работы над проектом Стратегии ЕБРР по Узбекистану на 5 лет, а также участия банка в предстоящих в г.Ташкенте Международном инвестиционном форуме и конференции «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности».